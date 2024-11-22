Вся в работе: принцесса Уэльская посетила деловую встречу в Виндзоре

Принцесса Уэльская посетила Виндзорский замок на этой неделе, где у нее состоялась рабочая встреча.
Она встретилась со своей командой ее проекту раннего развития Shaping Us. В 2023 году Кейт запустила кампанию Shaping Us, которую называют "делом всей ее жизни", и которая направлена на повышение значимости важнейшего периода развития ребенка — от беременности до пяти лет.
О рабочей встрече никаких подробностей Кенсингтонский дворец не сообщил. В то же время днем ранее Кэтрин пропустила прием для дипломатического корпуса в Букингемском дворце, на котором побывал ее муж принц Уильям.
Принц Уэльский присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле. Принцесса Уэльская же сейчас сосредоточена на подготовке нового рождественского концерта Together at Christmas, который состоится 6 декабря.
Читайте также:
- Самое известное платье в мире: история синего наряда Кейт Миддлтон, который она надела на помолвку с принцем
- Принцесса Уэльская взволновала королевских поклонников: что произошло
- Диван для разговоров: у Кейт и Уильяма есть интересный метод, который они используют в воспитании детей