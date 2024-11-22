Вся в работе: принцесса Уэльская посетила деловую встречу в Виндзоре

Принцесса Уэльская посетила Виндзорский замок на этой неделе, где у нее состоялась рабочая встреча.

Она встретилась со своей командой ее проекту раннего развития Shaping Us. В 2023 году Кейт запустила кампанию Shaping Us, которую называют "делом всей ее жизни", и которая направлена ​​на повышение значимости важнейшего периода развития ребенка — от беременности до пяти лет.

О рабочей встрече никаких подробностей Кенсингтонский дворец не сообщил. В то же время днем ранее Кэтрин пропустила прием для дипломатического корпуса в Букингемском дворце, на котором побывал ее муж принц Уильям.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принц Уэльский присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле. Принцесса Уэльская же сейчас сосредоточена на подготовке нового рождественского концерта Together at Christmas, который состоится 6 декабря.

Принц Уильям на приеме для дипломатического корпуса / Фото: Getty Images

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