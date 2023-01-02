Вся в серебре: сверкающий образ Мелании Трамп на новогодней вечеринке

Поскольку Дональд Трамп продолжает борьбу за президентское кресло, у нас есть возможность видеть бывшую первую леди США чаще.

Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп отпраздновали Новый гуд в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

По случаю праздника был устроен грандиозный прием, на котором Мелания Трамп блистала во всех смыслах этого слова.

Для выхода бывшая первая леди США надела сверкающее, расшитое серебряными пайетками, платье-футляр от Dolce & Gabbana за 2 700 долларов.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила серебряными остроносыми лодочками на высокой шпильке. Волосы были уложены в красивую прическу в виде легкой волны.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Также Мелания продемонстрировала нам длинный маникюр нюдового оттенка.

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