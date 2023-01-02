Вся в серебре: сверкающий образ Мелании Трамп на новогодней вечеринке

Поскольку Дональд Трамп продолжает борьбу за президентское кресло, у нас есть возможность видеть бывшую первую леди США чаще.
Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп отпраздновали Новый гуд в своей резиденции Мар-а-Лаго.
По случаю праздника был устроен грандиозный прием, на котором Мелания Трамп блистала во всех смыслах этого слова.
Для выхода бывшая первая леди США надела сверкающее, расшитое серебряными пайетками, платье-футляр от Dolce & Gabbana за 2 700 долларов.
Наряд она дополнила серебряными остроносыми лодочками на высокой шпильке. Волосы были уложены в красивую прическу в виде легкой волны.
Также Мелания продемонстрировала нам длинный маникюр нюдового оттенка.
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