Вся в золоте: как выглядела самая забавная шляпа королевы Камиллы

Королева Камилла всегда любила шляпы и носила их задолго до того, как получила королевский титул.

Нам попалось архивное фото Камиллы, сделанное 5 июня 2012 года, тогда она была еще герцогиней Корнуольской. Кадр был сделан на приеме в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II в Гилдхолле в Лондоне.

Ее Величество королева Елизавета II отмечала в тот год 60-летие своего восхождения на престол. Тысячи доброжелателей со всего мира съехались в Лондон, чтобы стать свидетелями праздничных мероприятий.

Камилла появилась на публике в золотом пальто и роскошной широкополой шляпе, которая отлично гармонировала с образом, но выглядела как-то даже забавно. Жемчужные серьги-клипсы были у нее в ушах, на шее сверкало ожерелье из трех жемчужных нитей с бриллиантовой застежкой, на запястье у нее был золотой браслет, а в руках она держала золотой клатч.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Спустя десять лет на праздновании уже платинового юбилея правления Елизаветы II Камилла появилась в белом платье-пальто и уже без шляпы. Ее стиль заметно изменился в лучшую сторону.

Читайте также: