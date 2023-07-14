Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вся в золоте: как выглядела самая забавная шляпа королевы Камиллы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1875
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вся в золоте: как выглядела самая забавная шляпа королевы Камиллы

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла всегда любила шляпы и носила их задолго до того, как получила королевский титул.

Нам попалось архивное фото Камиллы, сделанное 5 июня 2012 года, тогда она была еще герцогиней Корнуольской. Кадр был сделан на приеме в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II в Гилдхолле в Лондоне.

Ее Величество королева Елизавета II отмечала в тот год 60-летие своего восхождения на престол. Тысячи доброжелателей со всего мира съехались в Лондон, чтобы стать свидетелями праздничных мероприятий.

Камилла появилась на публике в золотом пальто и роскошной широкополой шляпе, которая отлично гармонировала с образом, но выглядела как-то даже забавно. Жемчужные серьги-клипсы были у нее в ушах, на шее сверкало ожерелье из трех жемчужных нитей с бриллиантовой застежкой, на запястье у нее был золотой браслет, а в руках она держала золотой клатч.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Спустя десять лет на праздновании уже платинового юбилея правления Елизаветы II Камилла появилась в белом платье-пальто и уже без шляпы. Ее стиль заметно изменился в лучшую сторону.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1875
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация