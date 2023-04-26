Всю жизнь рука об руку: милые снимки Чарльза и Камиллы, которые не оставят равнодушными

Они женаты 18 лет, а знакомы - более 35. Мы собрали для вас несколько трогательных снимков Чарльза и Камиллы, которые не оставят никого равнодушными.

В апреле 2023-го пара отпраздновала восемнадцатую годовщину со дня свадьбы, а через десять дней они официально станут новыми королем и королевой Великобритании.

Это рождественская открытка Чарльза и Камиллы 2017 года, фото было сделано в Шотландии во время летнего отдыха в августе. Чарльз запечатлен в рубашке и галстуке, он крепко обнимает супругу, а она прижимается головой к его плечу. Они оба обожают жизнь в селе и выглядят на этом снимке такими счастливыми.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

На этом снимке Чарльз и Камилла реагируют как Зефир, Белоголовый орлан и талисман армейской авиации, машет крыльями, во время посещения Сандрингемской выставки цветов 29 июля 2015 года в Кингс-Линн. Кажется, они оба немного напуганы.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

А это игра в поло. Чарльз получил публичный поцелуй от своей жены после игры в Сайренчестере 17 июня 2005 года в Сайренчестере. Поистине редкий кадр для королевской четы.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Здесь Чарльз нюхает розу, подаренную ему Камиллой во время посещения цветочного рынка Ниццы во Франции. Тогда королевская чета находилась в туре по Франции.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также очень милый кадр пары в маскарадных масках. Чарльз и Камилла запечатлены на приеме в честь семьи слонов, благотворительной организации, занимающейся спасением азиатских слонов от вымирания в дикой природе, в Кларенс-Хаусе, в Лондоне.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали историю любви короля Чарльза III и королевы Камиллы, которая начиналась как любовная интрижка и переросла в нечто гораздо большее.

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