Всю жизнь с одной прической: принцесса Анна не любит эксперименты с волосами

Королевская принцесса всегда носила длинные волосы и заплетала их в одну и ту же прическу.

Дочь королевы Елизаветы II, вероятно, весьма консервативная женщина. Она носит одежду, которую купила много десятилетий назад и годами не меняет прическу. Мы собрали несколько архивные фото, чтобы показать вам это.

Этот снимок был сделан 5 июня 1985 года. Анна в шляпе с вуалью во время участия в забеге 206-го Epson Derby на ипподроме Эпсом недалеко от Лондона.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

А это фото было сделано спустя много лет. Принцесса Анна гримасничает, глядя на что-то в толпе, когда она идет к церкви Святой Марии Магдалины в королевском поместье в Сандрингеме, чтобы присутствовать на ежегодной рождественской церковной службе вместе с другими членами королевской семьи. Как видите, и шляпка у Анны похожая, и прическа такая же.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

И хотя в юные годы принцесса все же носила распущенные волосы, в зрелом возрасте практически никогда так не делала.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Здесь на фото Анна запечатлена с шотландским автогонщиком Джеки Стюартом на церемонии вручения награды Daily Express «Спортсмены и спортсменки года» в отеле Savoy, Лондон, Великобритания, 10 декабря 1971 года.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

А на этом снимке принцесса Анна на соревнованиях по бадминтону в Южном Глостершире, 25 апреля 1971 года. Видимо ей не нравится такой пышный объем волос, поэтому Анна всегда предпочитает собирать их в прическу.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее мы вспоминали, почему королева Камилла не меняет укладку более сорока лет.

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