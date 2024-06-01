Вторая часть мемуаров: стало известно, что сдерживает принца Гарри от написания новой книги

Принц Гарри хочет помириться со своей семьей, но идея написания новой книги мемуаров, может окончательно поставить крест на этом вопросе.

Первая книга "Запасной", вышедшая в январе 2023 года, не только наделала много шума и окончательно поссорила Гарри с семьей, но и принесла ему неплохой доход.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Говорят, герцогу Сассекскому посоветовали написать вторую книгу мемуаров из-за коммерческого успеха. Но королевский эксперт Роберт Хардман предупредил, что это может свести на нет шансы Гарри на примирение с королевской семьей.

Он говорит, что первая книга принца сводится всего к четырем или пяти страницам о свадьбе Гарри и Меган Маркл. "Для меня, как для автора, это говорит об одном и только об одном: часть вторая, может быть, уже в пути", - цитирует его слова express.co.uk.

Автор книги "Чарльз III: Новый король, новый двор, внутренняя история» предположил, что сногсшибательные мемуары Гарри до сих пор бросают тень на его отношения с семьей Виндзоров.

Принцессы Евгения и Беатрис, принц Гарри, Меган Маркл и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, что принц Гарри заключил контракт с издателем на несколько книг. А его дебютная работа, несмотря на многочисленную критику, имела успех.

Впрочем, эксперты все же считают, что Гарри не поставит под еще один удар семью сейчас, когда его невестка Кейт и отец Чарльз борются с раком.

Принцесса Кейт и принц Гарри / Фото: Getty Images

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