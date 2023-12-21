Второе Рождество без королевы: дворец объявил о планах короля Чарльза III

Сообщается, что король Чарльз и его супруга Камилла вместе с другими членами королевской семьи будут присутствовать на утренней службе в Сандрингемской церкви в день Рождества.

Это будет второе Рождество Чарльза III в качестве короля, и монарх во многом следует традициям своей покойной матери королевы Елизаветы II, хотя и вносит несколько небольших изменений в празднование этого года.

Королева Елизавета II с членами своей семьи в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Королевская семья отмечает этот праздник в поместье Сандрингем с 1988 года, и эту традицию положила начало покойной королеве Елизавете. Однако в этом году произойдут некоторые изменения, самые большие из которых коснутся гостей, которые будут проводить время с членами королевской семьи в поместье.

Ранее дворцом было подтверждено, что дети и внуки королевы Камиллы будут приглашены в Сандрингем, чтобы провести Рождество с королевской семьей, что произойдет впервые в истории. Семью Камиллы никогда раньше не приглашали провести Рождество с членами королевской семьи.

Королевская семья в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Ходят слухи, что Сара Фергюсон также будет в списке гостей на Рождество в Сандрингеме, хотя это еще не подтверждено официально.

Напомним, недавно мы рассказывали, что ест на завтрак в Рождество принцесса Уэльская Кейт.

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