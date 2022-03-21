Второй день королевского тура: Кейт и Уильям посетили Белиз (фото)

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям отправились в 8-дневный тур.

Второй день королевского тура Кейт и Уильяма прошел в небольшой деревне на побережье, которая считается культурным центром сообщества гарифуна в Белизе, Хопкинсе.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Кейт и Уильяма поделились несколькими фотографиями в своем блоге в Instagram и написали: "Это Хулио, мастер по изготовлению шоколада со своей семьей, и он только что устроил нам экскурсию по их плантации какао здесь, на юге Белиза.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Это был невероятный опыт – увидеть из первых рук, как производится этот всемирно известный шоколад – с использованием всех органических продуктов, выращенных на их земле или поблизости. Мы понимаем, почему это любят во всем мире!" - подписала снимки пара.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Также пара отметила, что для них было привилегией провести время с сообществом гарифуна и познакомиться с некоторыми из их традиций здесь, в Хопкинсе. И поблагодарили всех за организацию теплого приема.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Напомним, тур королевской пары начался со скандала. Герцог и герцогиня Кембриджские планировали посетить какао-ферму в Майя в Белизе, но этому помешали протесты местных жителей, они сочли этот визит "колониальной пощечиной".

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Скорее всего, они были возмущены тем, что вертолет Уильяма и Кейт планировали приземлить на их футбольном поле без разрешения.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

В этой поездке герцогиня Кембриджская, похоже, снова продемонстрировала свою поддержку Украине.

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