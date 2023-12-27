Второй год подряд: король Чарльз проигнорировал Гарри и Меган в своем рождественском послании

И это не удивительно, ведь пара сделала много ошибок и почти весь год "обливала грязью" королевскую семью.

Монарх пренебрежительно отозвался о принце Гарри и Меган Маркл в своей рождественской речи, которую произнес, обратившись к нации на Рождество.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

В речи король Чарльз подчеркнул хорошую работу принца и принцессы Уэльских в 2023 году, вспомнил о своей коронации, которая состоялась в мае 2023 года, а также отметил трудолюбие королевской принцессы Анны, которая, как мы уже знаем, работала в этом году больше всех. Не обошел стороной король и герцога и герцогиню Эдинбургских.

А вот отсутствие каких-либо фотографий или упоминаний о Гарри и Меган совсем не удивительно, пара в этом году снова сделала много ошибок. Начиная от публикации мемуаров принца Гарри и до откровенной книги Омида Скоби, неофициального биографа пары, который также выпустил свою книгу о королевской семье, а Сассекские и словом не обмолвились в защиту короля.

В прошлом году, напомним, Чарльз также проигнорировал младшего сына и не упомянул о его семье в своей праздничной речи.

Напомним, на Рождество королевская семья в этом году собралась традиционно в Сандрингеме, где теперь проведут некоторое время на каникулах.

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