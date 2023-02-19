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Второй раз в том же сине-желтом луке: редактор Vogue Анна Винтур на Неделе моды в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
323
Время на прочтение
1 мин
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Второй раз в том же сине-желтом луке: редактор Vogue Анна Винтур на Неделе моды в Лондоне

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур приехала на Лондонскую неделю моды.

Сегодня, 19 февраля, она была запечатлена в первом ряду на показе JW Anderson. 73-летняя Винтур была одета в ярко-желтое пальто под которым было черное платье-макси в цветочный принт, а на шею набросила насыщенно-синий шарф. Лицо Анна закрыла, как всегда, черными солнцезащитными очками, сделала макияж и идеальную укладку.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

Когда Винтур посещала показ Chanel в январе этого года, с ней произошел забавный конфуз. Тогда ветер испортил укладку главного редактора, чего не происходит практически никогда.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

Госпожа Винтур следит за своим безупречным стилем и всегда великолепно выглядит. Кстати, в последнее время она часто появляется на публике в нарядах синего и желтого цветов. То ли это ее новая любимая цветовая гамма, то ли она просто таким образом демонстрирует поддержку Украине – не известно. В прошлый раз в этом же пальто и в этом же шарфе мы видели редактора на показе Valentino.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
323
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