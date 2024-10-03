Второй ребенок принцессы Беатрис получит титул: стало известно, каким он будет

Второй ребенок принцессы Беатрис получит необычный королевский титул, но не от короля Чарльза.

Дети принцессы Йоркской Беатрис имеют право на королевский титул, в отличие от принцессы Евгении, и все это благодаря их отцу Эдоардо Мапелли-Моцци, который имеет собственный титул, и он достался ему благодаря отцовской линии.

Эдо — сын бывшего олимпийского лыжника графа Алессандро Мапелли-Моцци и Никки Уильямс-Эллис — является итальянским графом, что означает, что его дети также наследуют титул графа или графини.

Его отец, граф Алессандро Мапелли-Моцци, еще в 2020 году, перед свадьбой пары, объяснил: "Эдоардо — единственный потомок мужского пола, продолжающий линию семьи". "Он граф, его жена автоматически станет графиней, и любой из их детей будет графом или благородной донной", - говорит тогда отец Эдоардо, пиcал Daily Mail.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Напомним, Эдо и Беатрис воспитывают трехлетнюю дочь Сиенну, а во вторник Букингемский дворец объявил, что принцесса беременна вторым ребенком, который появится на свет в начале 2025 года. Ребенок станет младшим братом или сестрой для трехлетней дочери пары Сиенны, а также для сына господина Мапелли-Моцци и пасынка Беатрисы, восьмилетнего Кристофера (известного, как Вольфи).

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо и сыном Кристофером / Фото: Associated Press

Напомним, дети сестры Беатрис - принцессы Евгении — Август и Эрнест — не имеют права на британские королевские титулы , поскольку они не являются внуками монарха, а король Чарльз является их двоюродным дедушкой.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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