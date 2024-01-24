Второй за месяц: королевская особа объявила о разводе с мужем

В январе 2022 года прессу всколыхнула новость о том, что принцесса подала на развод с мужем Иньяки Урдангарином, с которым прожила в браке 25 лет и родила от него четверых детей.

Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин / Фото: Getty Images

И вот спустя два года пара подписала документы о разводе официально.

По данным испанского издания Hola!, бывшие супруги оформили развод по обоюдному согласию в Барселоне. По условиям соглашения инфанта Кристина будет нести расходы на своих четверых детей (сыновей Хуана, Пабло, Мигеля и дочь Ирэн), пока они не станут финансово независимыми, пишет Vanity Fair.

Инфанта Кристина и ее бывший муж Иньяки Урдангарин / Фото: Getty Images

За последние два года жизнь сестры короля Филиппа VI претерпела большие изменения на личном фронте. Она продолжает жить в Женеве, городе, где она поселилась со своим тогдашним мужем и детьми более десяти лет назад и где после расставания она также нашла убежище вдали от внимания прессы и фотографов. Она работает в фонде La Caixa почти 20 лет. В начале 2021 года инфанта стала президентом попечительского совета IsGlobal, Барселонского института глобального здравоохранения, некоммерческой организации, которая родилась в результате сотрудничества фонда La Caixa с другими учреждениями.

Инфанта Кристина и ее бывший муж Иньяки Урдангарин / Фото: Getty Images

Напомним, еще до того, как подать документы на развод, мужа Кристины застукали папарацци на пляже с любовницей.

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