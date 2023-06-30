Вы будете удивлены: что едят Чарльз и Камилла в пятницу вечером

Бывший сотрудник дворца, который работал на Чарльза с 2004-го по 2011 год, рассказал журналистам, что обычно по пятницам еду заказывают доставкой из рыбного магазина. Обычно на ужин по пятницам на столе была рыба с жареным картофелем и чай. Особенно традиция прижилась в Шотландии, где члены королевской семьи обычно проводят свои летние каникулы.

Королева Камилла и король Чарльз в Паундбери / Фото: Associated Press

Рыба и жареный картофель – это так по-британски, утверждает бывший сотрудник дворца, пишет express, объясняя, что есть рыбу по пятницам - давняя традиция, перед которой не могут устоять члены королевской семьи.

Дворецкий также объясняет, что правило есть рыбу по пятницам связано с религиозными традициями, так как в пятницу мясо не едят. Так ели предки, так едят и люди нынешнего поколения.

А вот бывший шеф-повар королевы Елизаветы II - Даррен МакГрэйди – рассказывал однажды, что Ее Величество никогда не ела рыбу, обжаренную во фритюре в хрустящем кляре, поскольку не считала такую еду полезной. Для нее готовили рыбу по специальному рецепту и жареный картофель, выложенный идеальными прямоугольниками.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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