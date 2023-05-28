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Вы будете удивлены: что ест на завтрак королева Камилла

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1766
Время на прочтение
1 мин
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Вы будете удивлены: что ест на завтрак королева Камилла

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла в свои 75 лет отлично выглядит. Мы знаем, что Ее Величество предпочитает есть простую еду, а что же Камилла ест на завтрак?

Королевские эксперты рассказывают, что Камилла на завтрак часто предпочитает есть яйца. Это их с Чарльзом одно из любимых блюд. Хотя ранее, королевский шеф-повар рассказывал, что Чарльз вовсе ест на завтрак всего две сливы.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла не придерживается никаких диет, а выступает за сбалансированное питание и органические продукты. Многое они с королем выращивают в своем собственном саду, пишет express. То есть зелени в королевском рационе точно очень много. Как-то Камилла призналась, что любит есть значительную часть сезонных продуктов. И, что часто использует в приготовлении блюд капусту, брокколи, морковь и кабачки.

Также Камилла считает, что отказ от молочных продуктов является нелепым, поскольку кальций – очень важный источник для суставов и костей.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1766
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