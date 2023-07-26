Вы должны это увидеть: принцесса Шарлотта - просто копия своего отца Уильяма в детстве

Недавно Кейт и Уильям представили новое портретное фото в честь 10-летия своего сына принца Джорджа.

Королевские поклонники сошлись во мнении, что юный принц внешне очень похож на своего отца Уильяма, когда тот был ребенком.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

На фото принц Джордж одет в клетчатую рубашку, брюки и коричневые замшевые броги. Он широко улыбается на портрете, сделанном в Виндзоре фотографом Милли Пилкингтон.

Принц Уильям и его сын принц Джордж / Фото: Getty Images

Поклонники в соцсетях сразу же отметили сходство принца Джорджа и принца Уильяма, а также то, как юный принт похож и на свою прабабушку королеву Елизавету II.

Однако на этом фото еще большее сходство заметно между принцем Уильямом и его 8-летней дочерью Шарлоттой. Особенно похожи взгляд и улыбка.

Принцесса Шарлотта и ее отец принц Уильям / Фото: Getty Images

Правду говорят, что лишь младший сын Кейт и Уильяма – принц Луи – внешне очень похож на мать.

Автор фотографии Милли Пилкингтон. На снимке запечатлен принц Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

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