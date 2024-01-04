Вы его никогда не слышали: как звучит секретное имя принцессы Кейт

У членов королевской семьи есть ряд секретных кодовых имен, которые они используют в целях безопасности. Кейт, принцесса Уэльская, однажды случайно рассекретила свое.

Члены британской королевской семьи, в том числе король Чарльз и королева Камилла, как известно, используют псевдонимы из соображений безопасности, а также, возможно, ради развлечения.

В 2010 году, когда принц Уильям работал пилотом поисково-спасательной службы в Уэльсе , Кейт раскрыла одно из своих "секретных" имен.

Она покупала гидрокостюм, но забыла сумочку. Когда владелец магазина Дэйв Бакленд спросил ее имя, чтобы зарезервировать товар, она ответила: "Миссис Кембридж", пишет express.

Также известно, что во время отпуска Кейт и Уильям используют другие секретные имена. Уильям известен как Дэнни Коллинз, а Кейт — как Дафна Кларк.

Принц и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Оба имени имеют одинаковые инициалы DC, обозначающие титулы герцога и герцогини Кембриджских, которые они носили до того, как стали принцем и принцессой Уэльскими.

У покойной королевы Елизаветы II было свое собственное тайное имя - она ​​​​была "Шэрон" среди сотрудников и службы безопасности, когда они обсуждали официальные вопросы, чтобы никто ненароком не услышал ее настоящее имя.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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