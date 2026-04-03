Вы его раньше не видели: представлено редкое фото королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

В этом месяце королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. Также в апреле 2012 года ушел из жизни ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский.

Мы нашли неопубликованный ранее снимок этой королевской пары, датированный 18 ноября 2007 года. Их Величества тогда посещали Бродлендс, чтобы отметить годовщину своей бриллиантовой свадьбы 20 ноября. Они запечатлены в саду на фоне красивого белого дома. На королеве голубой юбочный костюм, жемчужные украшения и брошь с сапфирами и бриллиантами та самая, которую сейчас носит королева Камилла. Принц Филипп одет в костюм, рубашку и галстук.

Принц Филипп и принцесса Елизавета провели свою брачную ночь в Бродлендсе в Хэмпшире в ноябре 1947 года, бывшем доме дяди принца Филиппа, графа Маунтбеттена. Так что это место было для них совершенно особенным.

