Свадьба Кейт и Уильяма / © Associated Press

Скоро в издательстве Лаборатория выйдет книга Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уельская», в которой читатель сможет подробнее ознакомиться с биографией будущей королевы-консорта Великобритании. Книга также открывает неизвестные подробности жизни Кэтрин, создавая искренний и многогранный портрет женщины, ставшей новой главной героиней династии Виндзоров.

Одной из важных глав жизни принцессы Кейт является ее свадьба с наследником британского престола — принцем Уильямом.

Книга Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уельская»

29 апреля 2011 года в готическом величии Вестминстерского аббатства перед глазами миллионов людей разворачивалась волшебная история любви во все времена: принц Уильям и Кэтрин Миддлтон связали себя узами Гименея. В то весеннее утро весь Лондон находился в радостном ожидании.

Задолго до начала церемонии венчания, запланированной на 11 утра, начали прибывать гости. Здесь были друзья, родные, знаменитости и просто восторженные поклонники: от Джона Гейли, владельца паба, куда ходили Миддлтоны, до певца сэра Элтона Джона и Дэвида и Виктории Бекхэмов.

Кейт Миддлтон днем своей свадьбы с отцом Майклом Миддлтоном / © Associated Press

Перед публикой появилась невеста — в атласном платье цвета слоновой кости с кружевными рукавами и плечами (работа Сары Бертон, модельера бренда Alexander McQueen) она выглядела потрясающе. Увенчивала ее образ диадема Halo Tiara от Cartier, которую одолжила королева Елизавета. В руках Кэтрин держала букет из ландышей, бородатых гвоздик, плюща, мирта и гиацинтов. Когда архиепископ Кентерберийский доктор Ровен Уильямс спросил ее: «Кэтрин Элизабет, берешь ли ты этого человека?», она едва слышно произнесла: «Да». Тогда Уильям надел обручальное кольцо на палец невесты, а она произнесла брачный обет, пообещав «любить и заботиться», но опустила клятву повиноваться мужу. Когда пара уходила от алтаря, зажгли свечу с ароматом любимого парфюма Кэтрин Jo Malone London Orange Blossom Cologne.

Свадьба Уильяма и Кейт, 2011 года / © Associated Press

Перед церемонией радостная толпа под церковный звон громкими криками провожала авто Уильяма от Кларенс-гауса до аббатства. Перед этим Уильям принял от своей бабушки королевы Елизаветы титул герцога Кембриджского, а значит, из дверей аббатства Кэтрин вышла уже не просто простолюдинкой, а королевской герцогиней.

Кэтрин не захотела ехать на венчание в Стеклянной карете 1881 года, одной из главных государственных карет, но в Букингемский дворец на званый обед к королеве молодожены отправились государственным конным экипажем Landau 1902, которым в 1981 ехали Чарльз с Дианой.

Свадьба Уильяма и Кейт, 2011 года / © Associated Press

«Ты счастлив?» — спросила Кэтрин мужа, садясь в открытый экипаж под радостные возгласы. «Все удивительно, просто удивительно, — ответил новоиспеченный герцог Кембриджский. — Я так горд, что ты моя жена». Между ними было полное согласие. Королева согласилась: «Церемония была удивительна», — сказала она после венчания.

Супруги поблагодарили страну за поддержку в «самый удивительный день в нашей жизни», а Кэтрин, с присущей ей сдержанностью, добавила: «Я рада, что погода была к нам благосклонной. День выдался чудесный».