"Вы не одиноки. Мы все на вашей стороне": первая леди Латвии записала видеообращение к украинцам

"Вы не одиноки. Мы все на вашей стороне": первая леди Латвии записала видеообращение к украинцам

Первая леди мира поддерживают Украину.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram видеообращение первой леди Латвии Андры Левите и первой леди Литвы Дианы Науседене, которые поддержали украинцев.

"Вы не одиноки. Мы все на вашей стороне. Человечество победит", — сказала Левите.

"Своевременная, конкретная помощь Украине сейчас очень нужна", — сказала Науседене.

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