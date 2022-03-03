"Вы не одиноки. Мы все на вашей стороне": первая леди Латвии записала видеообращение к украинцам

Первая леди мира поддерживают Украину.
Елена Зеленская опубликовала в Instagram видеообращение первой леди Латвии Андры Левите и первой леди Литвы Дианы Науседене, которые поддержали украинцев.
"Вы не одиноки. Мы все на вашей стороне. Человечество победит", — сказала Левите.
"Своевременная, конкретная помощь Украине сейчас очень нужна", — сказала Науседене.
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