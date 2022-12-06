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Вы ранее могли этого не замечать: милый жест, который постоянно делают Уильям и Кейт

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
19
Время на прочтение
1 мин
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Вы ранее могли этого не замечать: милый жест, который постоянно делают Уильям и Кейт

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Несмотря на строгость британского консервативного этикета, супруги нашли способ проявлять любовь и заботу.

Рассматривая фото принцессы Уэльской Кэтрин и ее супруга принца Уильяма нельзя не заметить, что пара никогда не держаться за руки. На самом деле делать это им запрещено правилами, как и всем остальным членам королевской семьи. Кейт и Уильям также не обнимаются на публике, не целуют своих детей, не проявляют чувств друг к другу.

Но тем не менее есть один жест, который Уильям и Кейт все же делают, вероятно, заменяя держание на руки. Супруги нежно кладут руку на спину друг другу, что неоднократно фиксировали фотографы.

Нам кажется, что этот милый жест довольно романтичный, тонкий и уважительный. Также это показывает, что они оказывают поддержку и заботу в моменты, когда за ними наблюдает весь мир.

Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Фото: Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Фото: Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Фото: Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Фото: Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
19
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