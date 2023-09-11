"Вы руки кровью украинцев замазали": победительница "Мисс мира 2023" из Херсона попала в скандал

Украинку Ирину Бессмертную подвергли критике из-за того, что она во время финала конкурса красоты держалась за руки с россиянкой.

Вокруг 36-летней уроженки Херсона Ирины Бессмертной, победившей на конкурсе "Мисс Мира 2023" в Майами (она представляла на конкурсе США), разгорелся скандал. Во время финала, в ожидании оглашения победительницы конкурса, Ирина держалась за руки с конкурсанткой из страны-агрессора России. За этот поступок Бессмертную подвергли критике в Сети.

Ирина Бессмертная держится за руки с россиянкой/Instagram msworldinternational

"Госпожа Ирина, а как оно было держать за руки ту, которая из страны убийцы украинцев? Херсон по сегодняшний день обстреливают. Вы руки кровью украинцев замазали или это не важно для вас?" – спросил у победительницы один из пользователей Сети в ее посте в Instagram.

Ирина Бессмертная/Instagram msworldinternational

На это Ирина ответила, что знает многих россиян, поддерживающих украинцев.

"Живя за границей мне встречается очень много людей из других стран Мира, которые помогают Украине и Украинцам. Я знаю очень много россиян, которые идут против российского режима, против своей страны ради нас украинцев, правды, добра и помогают не только морально, а и финансово", – ответила Бессмертная.

Ирина Бессмертная/Instagram msworldinternational

Пользователь в комментариях привел пример поступка фехтовальщицы Ольги Харлан: "Посмотрите на Харлан и других украинских спортсменов, как они себя ведут после матчей с людоедами".

Ирина ответила, что не могла сделать так, как поступили наши спортсмены, поскольку таким образом нарушила бы правила конкурса и победу одержала бы россиянка, а этого она не могла допустить.

"К сожалению, у меня не было официальной поддержки, как у этих спортсменов, которая смогла бы договориться изменить условия конкурса ради моих чувств. Если бы я отказалась выполнить четкие условия конкурса, меня дисквалифицировали бы и победу получила бы россия. Я не могла этого допустить", – аргументировала Бессмертная.

А в интервью изданию "Обозреватель" Ирина отметила, что не пожимала руку российской конкурсантке, а просто выполняла правила конкурса, чтобы победить.

"На конкурсе у меня была цель – показать всему миру силу украинского духа и красоту украинок, несмотря ни на какие обстоятельства. Я не пожимала руку россиянке. Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требований и инструкций конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей бы стала россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору?! Для меня это недопустимо! К сожалению, за мной не было официальной поддержки, которая бы смогла договориться изменить правила конкурса ради меня. Я бы с удовольствием поступила бы иначе. Но у меня был выбор – сделать так, как я сделала, или отдать победу России. Моя победа в мировом конкурсе подчеркивает, что Украина сможет победить РФ, при любых обстоятельствах!" – объяснила Бессмертная.

Кроме того, девушка отметила в интервью, что, если бы у нее была такая возможность, то запретила бы России участвовать во всех соревнованиях.

"Если бы в моих силах было изменить обстоятельства, я бы запретила участие России в любых соревнованиях и вычеркнула бы страну-агрессора из цивилизованного мирового общества", — сказала Ирина.

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