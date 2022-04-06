Вы все врете: представители Абрамовича прокомментировали слухи о его долгах

Говорят, слухи о материальных трудностях Романа Абрамовича несколько преувеличены.

Недавно в российской прессе появилось сообщение о том, что бизнесмен Роман Абрамович ни у кого не просил денег в долг для выплаты заработной платы своим сотрудникам. Об этом "РИА Новости" заявил официальный представитель Абрамовича.

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Ранее мы писали о том, что анонимный источник сообщил Page Six, что российский олигарх Роман Абрамович умоляет своих голливудских и американских влиятельных друзей одолжить ему по миллиону долларов, чтобы удержать его на плаву, поскольку все его активы заморожены. По информации неназванного источника, Абрамович обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру, семье Ротшильдов и к другим за деньгами, но — хотя они хорошие друзья с Романом — те не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет наличными, либо им не ясно, каковы последствия такого займа и насколько это законно с точки зрения международного права.

Пресс-секретарь Абрамовича заявила:

"Эта информация — ложь. Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств".

Также она сказала, что издание, опубликовавшее эту информацию, специализируется на сплетнях и доверять ему не стоит.

И тут у нас есть два вопроса. Во-первых, стоит ли доверять официальным представителям путинских олигархов и российской прессе? Большинство из них причастны к созданию и распространению таких в высшей степени достоверных месседжей, как "нас там нет", "это не мы", "а вы докажите", "это постановка" и прочих.

Во-вторых, если это все же правда и у Романа Абрамовича есть деньги на содержание огромного штата прислуги, то, возможно, отвечающие за имплементацию санкций чиновники где-то недорабатывают. Значит ли это, что не все имущество Абрамовича попало под санкции и нужно тщательнее поискать то, что еще не арестовано? Возможно, именно это хочет нам сообщить пресс-секретарь олигарха

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