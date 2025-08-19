Выбрала другой цвет: Меган Маркл носит такой же свитер, как у принцессы Кейт

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В новом трейлере второго сезона популярного сериала Netflix «С любовью, Меган» о герцогине Сассекской она была замечена в более дорогой версии джемпера, который ранее носила принцесса Уэльская.

В одном из эпизодов шоу Меган одета в бордовый свитер в рубчик, который напоминает нам тот светлый свитер, который Кейт надевала в октябре 2023 года во время визита в Ноттингем, когда проводила мероприятия, посвященные Всемирному дню психического здоровья.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Это джемпер «Sami» французского бренда Sézane, одного из любимых брендов принцессы Уэльской. Стоимость джемпера Меган составляет 155 фунтов стерлингов (около 210 долларов), стоимость свитера Кейт составляла два года назад 110 фунтов стерлингов (почти 150 долларов), пишет журнал Hello!. У Кейт свитер цвета экрю, она сочетала его с юбкой такого же цвета.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Меган Маркл носила свитер в сочетании с широкими брюками, когда встретилась на кухне со своей гостьей — моделью Крисси Тейген.