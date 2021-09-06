Выбрала классику: деловой лук Елены Зеленской

Первая леди Украины встретилась с руководством управления образования Сан-Франциско.

Елена Зеленская днях встретилась в США с руководством управления образования Сан-Франциско. Они обсудили вопросы реформирования школьного питания, популяризации здоровой пищи и формирование правильных пищевых привычек. Кроме того, они погворилы о современных технологиях, которые используют для обучения детей с инвалидностью.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Рада была побывать на такой дискуссии с экспертами и получить уникальный опыт по решению неотложных проблем в образовании и школьном питании. Обмен практиками — одна из главных целей рабочих визитов. Домой возвращаюсь с новыми знаниями, которыми буду делиться с нашими рабочими группами", — написала первая леди в подписи к снимкам со встречи.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Там госпожа Зеленская появилась в деловом образе классических цветов. На ней был черный жакет и белая футболка. Волосы супруга президента аккуратно уложила, сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена посетила Стэнфордский университет в стильном аутфите. На ней был костюм цвета хаки полынь, который состоял из рубашки с накладными карманами и прямых брюк со стрелками. Талию она подчеркнула черным поясом.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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