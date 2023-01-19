Выбрала классику: Елена Зеленская появилась на форуме в черном костюме и белой рубашке

Первая леди рассказала на форуме в Швейцарии о войне в Украине.

Елена Зеленская приняла участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она рассказала журналистам, как в Украине разрешаются гуманитарные кризисы.

Первая леди также рассказала, какие повреждения инфраструктуры и разрушения россияне оставили после себя на деоккупированных территориях, как страна-террорист целенаправленно уничтожает жилые дома, детские сады и перинатальные центры.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она также затронула тему помощи людям через Фонд и отметила, что к этой инициативе могут присоединиться все желающие в мире.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Ни одно восстановленное здание не имеет никакого значения без человека – я повторяю это на каждой прессконференции. Поэтому я благодарна Давосскому форуму за возможность говорить о перспективах Украины с точки зрения сохранения и восстановления ее человеческого потенциала. И надеюсь, что мои слова – которые являются моим оружием в этой войне — услышат люди во всем мире и захотят помочь", — сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На форуме Зеленская предстала в классическом деловом луке. На ней был черный брючный костюм и белая рубашка. К лацкану жакета первая леди прикрепила интересную круглую брошь. Она сделала аккуратную укладку, нежный макияж и завершила образ лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, перед своим выступлением на форуме в Давосе Зеленская расплакалась, узнав об ужасной авиакатастрофе в Броварах, в которой погибли руководство МВД и гражданские.

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