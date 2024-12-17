Выбрала летнее фото: принцесса Анна показала свою рождественскую открытку

Единственная дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна – представила и свою рождественскую открытку 2024 года.
На снимке королевская принцесса запечатлена со своим мужем – 69-летним сэром Тимоти Лоренсом, с которым недавно отпраздновала 32-ю годовщину свадьбы.
Супруги едут в карете после посещения службы Ордена Подвязки, которая проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке этим летом.
Открыткой принцессы Анны поделились на Facebook организации Reliant Motors Club (патронаж Анны).
"Как всегда, для нас большая честь получить рождественскую открытку от Ее Королевского Высочества Принцессы, желающую всем членам организации счастливого и мирного Рождества и Нового года", – говорится в сообщении.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл также на днях представили свою рождественскую открытку и показали новое фото своих подросших детей.
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