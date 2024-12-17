Выбрала летнее фото: принцесса Анна показала свою рождественскую открытку

Единственная дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна – представила и свою рождественскую открытку 2024 года.

На снимке королевская принцесса запечатлена со своим мужем – 69-летним сэром Тимоти Лоренсом, с которым недавно отпраздновала 32-ю годовщину свадьбы.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс в день свадьбы / Фото: Getty Images

Супруги едут в карете после посещения службы Ордена Подвязки, которая проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке этим летом.

Открыткой принцессы Анны поделились на Facebook организации Reliant Motors Club (патронаж Анны).

Рождетвенская открытка принцессы Анны и Тимоти Лоренса, фото: Facebook Reliant Motors Club

"Как всегда, для нас большая честь получить рождественскую открытку от Ее Королевского Высочества Принцессы, желающую всем членам организации счастливого и мирного Рождества и Нового года", – говорится в сообщении.

Рождетвенская открытка принцессы Анны и Тимоти Лоренса, фото: Facebook Reliant Motors Club

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл также на днях представили свою рождественскую открытку и показали новое фото своих подросших детей.

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