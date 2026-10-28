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Выбрала любимый наряд: Мелания Трамп продемонстрировала стильный деловой образ с юбкой
Первая леди Соединённых Штатов Америки — 56-летняя Мелания Трамп — появилась вместе с ним на публике 24 октября.
Супруги вместе досрочно проголосовали на промежуточных выборах 2026 года в библиотеке города Вест-Палм-Бич, штат Флорида.
Для появления на публике госпожа Трамп выбрала свой любимый деловой наряд, состоящий из юбки-карандаша и рубашки свободного кроя.
На этот раз первая леди выбрала юбку бежевого оттенка из мягкой кожи, а рукава рубашки подкатала, что придало образу непринужденность.
Кроме того, она оставила расстегнутыми несколько верхних пуговиц, а декольте украсила золотой цепочкой с кулоном, который гармонировал с её золотыми кольцами.
Еще одна незаменимая деталь образа миссис Трамп — туфли на высоких каблуках. Для этого образа она выбрала модель, гармонирующую по оттенку с юбкой. Прическа и макияж первой леди были выполнены в её привычном стиле.
Ранее Мелания не раз выбирала подобные наряды. Например, она также сочетала голубую рубашку и юбку-карандаш для своего выхода в августе, но тогда акцентным цветом образа стал красный оттенок.