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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Выбрала любимый наряд: Мелания Трамп продемонстрировала стильный деловой образ с юбкой

Первая леди Соединённых Штатов Америки — 56-летняя Мелания Трамп — появилась вместе с ним на публике 24 октября.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Супруги вместе досрочно проголосовали на промежуточных выборах 2026 года в библиотеке города Вест-Палм-Бич, штат Флорида.

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Для появления на публике госпожа Трамп выбрала свой любимый деловой наряд, состоящий из юбки-карандаша и рубашки свободного кроя.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

На этот раз первая леди выбрала юбку бежевого оттенка из мягкой кожи, а рукава рубашки подкатала, что придало образу непринужденность.

Кроме того, она оставила расстегнутыми несколько верхних пуговиц, а декольте украсила золотой цепочкой с кулоном, который гармонировал с её золотыми кольцами.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Еще одна незаменимая деталь образа миссис Трамп — туфли на высоких каблуках. Для этого образа она выбрала модель, гармонирующую по оттенку с юбкой. Прическа и макияж первой леди были выполнены в её привычном стиле.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Ранее Мелания не раз выбирала подобные наряды. Например, она также сочетала голубую рубашку и юбку-карандаш для своего выхода в августе, но тогда акцентным цветом образа стал красный оттенок.

Мелания и Дональд Трампы в августе этого года / © Associated Press

Мелания и Дональд Трампы в августе этого года / © Associated Press

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