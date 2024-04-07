Выбрала наряд синего цвета и сумку Chanel: принцессу Елену заметили по пути на свадьбу

Старшая сестра короля Испании Филиппа VI попала под прицел папарацци в Мадриде. Инфанту Елену заметили, когда она направлялась на свадьбу 48-летнего мэра Мадрида Хосе Мартинеса Алмейда и 27-летней Терезы Уркихо -и-Морено.

Тереза - родственница королевской семьи, поскольку ее бабушка двоюродная сестра Хуана Карлоса I - короля Испании, который отрекся от престола в 2014 году. Однако королева Летиция и Филипп VI на мероприятии замечены не были.

60-летняя Елена надела на праздник темно-синий костюм, который состоял из жакета с белой аппликацией и шифонового платья в принт. Дополнила образ она туфлями на каблуках, сумкой от Chanel, солнцезащитными очками и украшениями среди которых были золотые серьги, часы и бусы с крупным жемчугом.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Также свадьбу посетили мать и отец Елены - королева София и Хуан Карлос I.

Королева София / Фото: Getty Images

Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

В этом году это уже вторая свадьба, которую посещает принцесса Елена, поскольку в феврале она также посетила венчание Фелипе Матосяна и Ины Моренес в церкви Лас Калатравас в Мадриде.

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