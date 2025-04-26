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Выбрала необычное платье: герцогиня Люксембурга выделилась из-за наряда на прощании с Папой
Представительницы других королевских семей, а также первые леди, отказали от прозрачных элементов в нарядах. Но герцогиня выбрала платье из шифона.
Папа Франциск — первый латиноамериканский понтифик и лидер около 1,4 миллиарда католиков — умер в возрасте 88 лет 21 апреля, в Пасхальный понедельник. 26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане прошла траурная церемония, на которой собралось около 200 тысяч людей, чтобы почтить его память. Среди почетных гостей мессы были главы государств, а также монархи.
Попрощаться с Папой пришли также великий герцог Люксембурга Анри и его жена великая герцогиня Мария Тереза. Пару сфотографировали, когда они шли держась за руки к своим местам.
Герцог и герцогиня были траурных нарядах. Мария Тереза выбрала длинное платье из шифона, которое имело полупрозрачные рукава и смотрелось очень стильно. Платье она носила в сочетании с широким поясом, туфлями на небольших золотых каблуках и серьгами с жемчужинами-каплями. Мантилью она сняла с головы и просто несла в руке.
Напомним, что герцогиня одна из всего семи женщин в мире, которым разрешено при аудиенции у Папы Римского носить белый цвет. Этой привилегией она неоднократно пользовалась, когда встречалась с понтификом. Ниже вы можете посмотреть, на ее образ на частной аудиенции.