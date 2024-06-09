Выбрала неожиданный лук: королева Камилла появилась на любимом мероприятии

Королева Камилла встретилась со знаменитостями и известными авторами, когда она сияла в начале второго ежегодного книжкого мероприятия, которое она и организовала.

На приеме к Ее Величеству присоединились писатели, актеры и любители литературы.

Камилла приехала в элегантном темно-синем комбинезоне от Anna Valentine, в руках держала светлый платок и небольшую сумку. Образ дополнила серьгами из жемчуга, подвеской с голубым топазом Kiki McDonough, подвеской с инициалами ее внуков и несколькими браслетами на запястьях от любимого бренда Van Cleef & Arpels. У королевы была ее фирменная укладка и макияж.

Читальный зал королевы — это благотворительная организация, возглавляемая Ее Величеством и призванная прославлять и пропагандировать силу и преимущества чтения. Его миссия — помочь большему количеству людей найти и познакомиться с книгами, которые обогащают их жизнь.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцесса Диана предсказала будущее королевы Камиллы и это исполнилось.

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