Выбрала нежно-розовый лук: каким был образ королевы Елизаветы II на свадьбе ее внучки Зары Тиндалл

Зара Тиндалл и королева Елизавета II / © Associated Press

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В этом году в июле ее старшая внучка Зара Тиндалл и ее муж Майк отпразднуют четырнадцатую годовщину своей свадьбы. Они поженились 30 июля 2011 года в шотландской церкви Кэнонгейт-Кирк в Эдинбурге, ровно через три месяца после свадьбы Кейт и Уильяма Уэльских.

На церемонии присутствовали многие члены королевской семьи, включая бабушку Зары королеву Елизавету II. Монарх появилась на свадьбе внучки в нежно-розовом пальто на пуговицах спереди, к которому подобрала бежевые туфли на каблуках и с бантами и сумку в тон.

Королева Елизавета II на свадьбы Зары Тиндалл / © Associated Press

Также на голове у королевы была шляпа с объемными цветами, на шее ее любимое жемчужное колье, а в ушах жемчужные серьги, которые она носила практически никогда не снимая. Королева была в перчатках, как и подобает монарху на такого рода мероприятиях. Выглядела Елизавета II в тот день радостной, а вместе с ней был ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как Елизавета II появлялась на королевских свадьбах в синих нарядах, а впоследствии эти браки распадались.

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images