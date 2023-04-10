Выбрала нежный образ: принцесса Анна в светлом пальто и шляпе посетила службу

Вчера члены британской королевской семьи в полном составе посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в Виндзоре.
72-летняя дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна – приехала на службу в молочно-белом пальто, к которому подобрала темную шляпу с цветком, темно-синие перчатки в тон и сумочку на золотом ремешке-цепочке. Также Ее Высочество была в синих туфлях на невысоких каблуках.
На шее у Анны был завязан платок с принтом, а в ушах были миниатюрные золотые серьги. Волосы принцесса собрала в классическую прическу, а в макияже сделала традиционно акцент на губах.
Надо отметить, выглядела принцесса достаточно эффектно - обычно она выбирает более скромные наряды для публичных мероприятий.
Также на службе присутствовала ее дочь Зара Тиндалл, которая приехала в ярко-розовом платье от Jane Atelier, а к нему подобрала светлый клатч Strathberry из кожи крокодила и кремовые туфли-лодочки из замши на каблуках от Emmy London.
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