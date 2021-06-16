Выбрала платье от бельгийского кутюрье: рассматриваем вечерний образ испанской королевы Летиции

Королева выбрала наряд длины миди, который подчеркнул ее утонченную фигуру.

Вечером 15 июня король Испании Филипп VI и королева Летиция устроили в Королевском дворце в Мадриде государственный ужин в честь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и первой леди Ким Чжон Сук, которые прибыли в Испанию во вторник с трехдневным государственным визитом.

Королева Летиция и король Филипп / Associated Press

Королева Летиция была одета в черное платье-футляр от бельгийского кутюрье Dries van Noten, которое украшал золотой цветочный принт и пайетки на плечах. Также этот вечерний аутфит дополнили золотые сережки в виде цветка, любимое кольцо королевы и туфли на высоком каблуке.

Королева Летиция и король Филипп / Associated Press

Волосы Летиции были уложены в элегантную прическу, а на лице у нее были насыщенным макияж глаз. Муж королевы Филипп VI выбрал для приема строгий черный костюм, белую рубашку и галстук винного цвета.

Королева Летиция / Getty Images

Getty Images

Ранее в тот же день, когда они встречали президентскую чету, Летиция продемонстрировала нежный образ в платье с ажурной юбкой и стильных мюлях.

Король Испании Фелипп и королева Летиция / Getty Images

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Королева Летиция и король Филипп VI в туре по Южной Корее (4 фото)

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