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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Выбрала платье с цветами: экс-пресс-секретаря Байдена сходила на балет

Бывший пресс-секретарь Белого дома, которая работала с Джо Байденом, появилась на мероприятии в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

50-летняя Карин Жан-Пьер посетила весенний гала-концерт Американского театра балета в Cipriani South Street.

Карин вышла на публику в голубом длинном вечернем платье с V-образным декольте. На талии наряд украшал тонкий лаконичный пояс, а юбка была полностью декорирована небольшими цветами. Также она дополнила этот наряд несколькими лаконичными украшениями и своей уже фирменной объемной прической с красивыми локонами.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

Также ранее она посетила еще одно светское мероприятие — вечеринку по случаю премьеры спектакля Уильяма Шекспира «Отелло», который поставили на на Бродвее в Tavern on the Green в Нью-Йорке.

Образ Карин выбрала яркий, поскольку блистала на красной дорожке в бархатном платье с цветной юбкой. Также она сделала яркий макияж и обула сапоги.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

Карин Жан-Пьер любит яркий наряды и даже для своего последнего брифинга надела оригинальный костюм. Она вышла к журналистам в твидовом наряде травяного цвета.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

Карин Жан-Пьер / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
14
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