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Выбрала платье с цветами: экс-пресс-секретаря Байдена сходила на балет
Бывший пресс-секретарь Белого дома, которая работала с Джо Байденом, появилась на мероприятии в Нью-Йорке.
50-летняя Карин Жан-Пьер посетила весенний гала-концерт Американского театра балета в Cipriani South Street.
Карин вышла на публику в голубом длинном вечернем платье с V-образным декольте. На талии наряд украшал тонкий лаконичный пояс, а юбка была полностью декорирована небольшими цветами. Также она дополнила этот наряд несколькими лаконичными украшениями и своей уже фирменной объемной прической с красивыми локонами.
Также ранее она посетила еще одно светское мероприятие — вечеринку по случаю премьеры спектакля Уильяма Шекспира «Отелло», который поставили на на Бродвее в Tavern on the Green в Нью-Йорке.
Образ Карин выбрала яркий, поскольку блистала на красной дорожке в бархатном платье с цветной юбкой. Также она сделала яркий макияж и обула сапоги.
Карин Жан-Пьер любит яркий наряды и даже для своего последнего брифинга надела оригинальный костюм. Она вышла к журналистам в твидовом наряде травяного цвета.