Выбрала простой крой и гламурные акценты: первая леди Брижит Макрон посетила ужин в честь герцога Люксембурга

Брижит и Эмманюэль Макрон / © Getty Images

3 октября в Люксембурге был исторический день — великий герцог Анри отрекся от престола в пользу своего старшего сына Гигома. Интронизация прошла роскошно и красиво, а среди гостей были высокопоставленные гости — политики и монархи.

Особое внимание привлекла знаменитая французская пара — первая леди Франции Брижит Макрон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Пара выглядела гламурно и ярко, но если президент надел классический фрак и галстук-бабочку, однако Брижит просто сияла в вечернем наряде от Louis Vuitton — длинном платье оттенка бургунди.

Брижит и Эмманюэль Макрон / © Getty Images

Платье первой леди было в ее любимом минималистическом крое — прямым и лаконичным, но включало некоторые гламурные акцента. В этот раз в наряде сверкала верхняя часть лифа и рукава, которые были расшиты бисером и пайетками.

Образ Брижит дополнила клатчем-коробкой, серебристыми туфлями и несколькими драгоценностями: серьгами с камнями, кольцами и браслетами. Также в волосах первой леди была красивая заколка.

Брижит и Эмманюэль Макрон / © Getty Images

Пара сфотографировалась с новыми великим герцогом и великой герцогиней. Стефания выбрала для вечернего прицема голубое длинное платье-кейп от модельера Elie Saab, который славится роскошными вечерними нарядами богато украшыми вышивкой и камнями. А на ее голове сверкала бриллиантовая «Бельгийская тиара с завитками». Это украшение — семейная реликвия, поскольку тиара была подаренная принцессе Жозефине Шарлотте Бельгийской банком Société Générale в 1953 году на свадьбу с великим герцогом Люксембургским.

Брижит и Эмманюэль Макрон позируют с великим герцогом Гийомом и великой герцогиней Стефанией / © Getty Images

Напомним также, что Брижит Макрон обожает вещи от Модного дома Louis Vuitton и всегда выбирает их для важных мероприятий. Также первая леди неоднократно появлялась на показах бренда, чтобы поддердать креативного директора марки Николя Жескьера.