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Выбрала романтический образ: Иванка Трамп появилась на кладбище в верблюжьем пальто с цветочными аппликациями

Выбрала романтический образ: Иванка Трамп появилась на кладбище в верблюжьем пальто с цветочными аппликациями

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

43-летняя дочь избранного президента США и бизнесвумен вместе с семьей приняла участие в мероприятии в Арлингтоне.

Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером и детьми прибыли в Вашингтон, где завтра, 20 января, состоится инаугурация ее отца Дональда Трампа.

Всей семьей они приняли участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище.

Иванка Трамп / © Associated Press
Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Там Иванка предстала в элегантном пальто верблюжьего цвета, украшенном цветочными аппликациями. На ней был также карамельный свитер с высокой горловиной, кожаные коричневые перчатки и черные кожаные сапоги.

Иванка Трамп / © Associated Press
Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Аутфит Трамп дополнила красивой прической с легкими локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Иванка Трамп / © Associated Press
Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, Иванка Трамп в шоколадном платье и высоких сапогах в стильном луке дала интервью.

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