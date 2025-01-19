Выбрала романтический образ: Иванка Трамп появилась на кладбище в верблюжьем пальто с цветочными аппликациями

43-летняя дочь избранного президента США и бизнесвумен вместе с семьей приняла участие в мероприятии в Арлингтоне.
Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером и детьми прибыли в Вашингтон, где завтра, 20 января, состоится инаугурация ее отца Дональда Трампа.
Всей семьей они приняли участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище.
Там Иванка предстала в элегантном пальто верблюжьего цвета, украшенном цветочными аппликациями. На ней был также карамельный свитер с высокой горловиной, кожаные коричневые перчатки и черные кожаные сапоги.
Аутфит Трамп дополнила красивой прической с легкими локонами и макияжем с акцентом на глазах.
Напомним, Иванка Трамп в шоколадном платье и высоких сапогах в стильном луке дала интервью.
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