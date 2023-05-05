Выбрала скромный наряд: бельгийская принцесса Елизавета с отцом-королем приехала на прием к Чарльзу

Король Бельгии Филипп приехал на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы со своей старшей дочерью – принцессой Елизаветой.

Однажды принцессе предстоит самой взойти на престол. Сегодня вечером Филипп и Елизавета посетили специальный преддкоронационный прием, организованный Чарльзом в Букингемском дворце.

Принцессе Елизавета выбрала для выхода в свет шелковое платье с длинными рукавами и поясом на талии от Giorgio Armani, наряд гармонировал с черными замшевыми туфлями-лодочками от Aquazzura (любимым обувным брендом Меган Маркл). В руках Елизавета держала золотистый маленький клатч.

Принцесса Бельгии Елизавета с отцом королем Филиппом на приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Девушка сделала аккуратную укладку волнами и едва заметный макияж. В ушах у нее были серьги-висюльки. Король Филипп надел костюм и галстук в тон наряда дочери.

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