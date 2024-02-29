Выбрала смелый оттенок: королева Мэри впечатлила своим маникюром

Королева Дании Мэри выглядела шикарно в темно-синем брючном костюме, поздравляя лауреатов самой престижной исследовательской премии страны на церемонии в Копенгагене.

На 52-летней королеве был двубортный пиджак и соответствующие брюки от британского бренда The Fold и светлые туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi и клатч из телячьей кожи от датского бренда Quidam Bags. Королева прибыла, чтобы вручить сертификаты победителям премии EliteForsk Prize, которая отмечает достижения пяти всемирно известных исследователей в возрасте до 45 лет.

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Особое внимание привлек маникюр королевы. Мэри накрасила ногти лаком цветом индиго, а ее маникюр выглядела очень ярко и привлекал внимание. Впрочем, запретов на яркие оттенки маникюра в датской королевской семье нет.

Маникюр королевы Мэри

Также королева сделала простую укладку и легкий макияж, и дополнила свой элегантный образ серьгами.

Напомним, Мэри стала новой королевой Дании 14 января, после того, как бывшая королева Маргрете II отреклась от трона в пользу сына короля Фредерика X – супруга Мэри.

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