Выбрала total black: два новых образа первой леди Елены Зеленской во время поездки в США

Выбрала total black: два новых образа первой леди Елены Зеленской во время поездки в США

Продолжаем рассматривать образы первой леди Украины Елены Зеленской в рамках визита в США. Она сопровождает супруга-президента в этой рабочей поездке.

На официальной странице Владимира Зеленского в Instagram были опубликованы снимки, на которых они вместе с первой леди запечатлены во время посещения Мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который открыли в 2015 году в центре Вашингтона.

"Голодомор - одна из самых страшных трагедий в истории нашего народа. Мы никогда не забудем об этом бесчеловечное преступление против украинского народа. Американский народ солидарен с нами в этом", - гласит подпись под фотографиями.

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Елена Зеленская выбрала для этого выхода скромный наряд в черном цвете. Она была в удлиненном жакете с вышивкой золотых колосьев под которым была черная блузка и надела юбку. Волосы первой леди были распущены и уложены локонами, а в ушах были золотые серьги.

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К слову, напомним, 24 августа, когда президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская участвовали мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, первая леди также появилась на публике в изысканном образе от украинского дизайнера Лилии Литковской. Она сочетала рубашку с белой вышивкой спереди и сзади в виде колосков с юбкой, зауженной книзу.

После посещения мемориала президентская чета посетила музей-усадьбу первого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон", где состоялась презентация 31-го аудиогида на украинском языке, который был запущен в мире.

"Очень рада, что теперь аудиогид будет работать и в Соединенных Штатах, где каждый украинец или тот, кто интересуется нашим языком, сможет услышать историю первого Президента этой великой страны на украинском языке", - написала в Instagram госпожа Зеленская.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский / https://www.instagram.com/amg_brand

На это мероприятие первая леди приехала в лаконичном черном платье от бренда A.M.G. с интересным верхом, тонким поясом на талии и в сочетании с темно-сливовыми кожаными лодочками на каблуках. В Instagram Stories бренд поделился снимком Елены Зеленской в этом образе.

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В Instagram первой леди были опубликованы и другие фотографии с мероприятия.

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