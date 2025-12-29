ТСН в социальных сетях

Выбрала украшение с историей: что известно о броши, которую королева Камилла надела на Рождество

Ее Величество дополнила образ особым украшением с загадочными желтыми камнями.

Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и его жена королева Камилла провели Рождество в поместье Сандрингем со своей семьей, а в праздничное утро традиционно прошлись пешком от поместья к церкви.

В этом году Камилла выбрала действительно праздничный образ, ведь надела красный оттенок — цвет, который был особенно популярным в 2025 году и именно его часто выбирали для красных дорожек известные красавицы. Королева носила пальто от Fiona Clare Aldridge и шляпку от Philip Treacy — двух брендов, с которыми давно сотрудничает и именно они создали множество ее образов для важнейших событий. Гламурным дополнением образа королевы стала брошь в виде креста, которую она прищепила к пальто.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Это украшение особенное и старинное, ведь хранится в королевской семье много лет. Оно называется Strathmore Cross и включает белые и желтые камни (кто-то говорит, что это бриллианты, а кто-то — топазы, поэтому точно неизвестно, что это именно за камни, а дворец изделие не комментировал). Выполнено украшение в виде креста и сначала принадлежало графине Стратмор, а затем перешло по наследству к ее дочери Елизавете Боуз-Лайон — матери королевы Елизаветы II.

Некоторые называют эту брошь Raspberry Pip (малиновая косточка), сообщает The Crown Chronicles, хотя это немного странно, учитывая то, что сама леди Стратмор в завещании дочери назвала украшение «мой желтый бриллиантовый крест». Камилла же это украшение очень полюбила и в последние годы стала часто носить, например, также этой брошью она дополнила свой образ на Royal Ascot.

Брошь королевы Камиллы / © Getty Images

Брошь королевы Камиллы / © Getty Images

