Выбрала яркий лук: королева Максима приехала на церемонию в платье, которое носила много лет назад

Королева Максима со своим мужем королем Виллемом-Александром и свекровью принцессой Беатрикс присутствовали на церемонии вручения премии Эразма в Амстердаме.
Премия Эразма - ежегодная премия, присуждаемая советом фонда Praemium Erasmianum отдельным лицам или учреждениям, внесшим исключительный вклад в культуру, общество или социальные науки в Европе и остальном мире. Это одно из самых выдающихся признаний в Европе. И названа она в честь Дезидерия Эразма, нидерландского гуманиста эпохи Возрождения.
В этом году премию вручили индийскому писателю Амитаву Гошату в Королевском дворце в Амстердаме. Его наградили за обширное творчество, основанное на тщательных архивных исследованиях.
"Он делает осязаемыми такие важные темы, как миграция, изменение климата, диаспора и культурная самобытность, не упуская из виду человеческое измерение", - сообщили в Instagram.
Максима появилась на мероприятии в ярком платье с рюшами, перьями и расшитом камнями, а к нему подобрала бордовые туфли-лодочки на каблуках и массивные серьги. В точно таком же образе королева появлялась на церемонии вручения премии Фонда культуры имени принца Бернхарда в 2018 году.
Похоже, Ее Величество не выбрасывает из своего гардероба наряды, которым уже много лет, а предпочитает спустя время появляться в них на публике снова.
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