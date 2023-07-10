Выбрала яркую: королева Летиция прибыла на аудиенцию в вышиванке от украинского бренда

Королева Испании посетила несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Королева Летиция посетилацеремонию вручения наград BBVA Microfinance Foundation, выбрав для своего очередного яркую вышиванку из льна от украинского бренда Etnodim с неглубоким V-образным вырезом и объемными рукавами, стоимостью 5200 грн. Образ дополнила белыми брюками со стрелками и кожаными эспадрильями на танкетке от Magrit.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева распустила волосы, сделала свой классический макияж, дополнила образ серьгами-висюльками от испанского бренда Ticsilver и кольцом Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На мероприятии королевская особа присутствовала вместе с 24 победителями стипендии Фонда микрофинансирования BBVA. Сегодняшняя церемония предоставит детям из малообеспеченных семей доступ к высшему образованию путем присуждения университетских стипендий.

Королева Летиция в очередной раз продемонстрировала свою поддержку Украине надев вышиванку. Делает супруга короля Филиппа VI это не впервые.

Вышиванка Etnodim / Фото: etnodim.ua

В марте 2022 года Летиция надела белую вышиванку, которую, как оказалось, вышила украинка. Позже Ее Величество появлялась на публике и в других вышитых рубашках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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