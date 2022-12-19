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Выбрали фото с красной дорожки: Меган и Гарри представили рождественскую открытку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1164
Время на прочтение
1 мин
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Выбрали фото с красной дорожки: Меган и Гарри представили рождественскую открытку

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри больше не являются старшими членами британской королевской семьи, но все равно следуя традиции делятся в канун Рождества своей праздничной открыткой.

Фото для открытки пара выбрала из недавнего мероприятия – церемонии вручения премий Роберта Ф. Кеннеди "Пульс надежды", которая прошла в нью-йоркском отеле Hilton Midtown в начале декабря и, где пара получила премию за борьбу с расизмом.

Меган и Гарри / © Associated Press
Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Открытка была отправлена ​​через их фонд Archewell Foundation.

"Желаем вам веселых праздников. От нашей семьи к вам и от имени наших команд в Archewell Foundation, Archewell Audio и Archewell Productions мы желаем вам здоровья, мира и счастливого Нового года. С наилучшими пожеланиями, принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские", - было написано на открытке.

Ранее мы показывали вам праздничные открытки принца и принцессы Уэльских, а также короля Чарльза III и королевы Камиллы.

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Дата публикации
Просмотры
1164
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