Выбрали фото с красной дорожки: Меган и Гарри представили рождественскую открытку

Меган Маркл и принц Гарри больше не являются старшими членами британской королевской семьи, но все равно следуя традиции делятся в канун Рождества своей праздничной открыткой.

Фото для открытки пара выбрала из недавнего мероприятия – церемонии вручения премий Роберта Ф. Кеннеди "Пульс надежды", которая прошла в нью-йоркском отеле Hilton Midtown в начале декабря и, где пара получила премию за борьбу с расизмом.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Открытка была отправлена ​​через их фонд Archewell Foundation.

"Желаем вам веселых праздников. От нашей семьи к вам и от имени наших команд в Archewell Foundation, Archewell Audio и Archewell Productions мы желаем вам здоровья, мира и счастливого Нового года. С наилучшими пожеланиями, принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские", - было написано на открытке.

Ранее мы показывали вам праздничные открытки принца и принцессы Уэльских, а также короля Чарльза III и королевы Камиллы.

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