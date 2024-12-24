Выбрали летнее фото: как выглядит рождественская открытка нидерландской королевской семьи

Королевская семья Нидерландов представила свою рождественскую открытку.
Королева Максима, король Виллем-Александр и трое их дочерей – принцесса Оранская Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана запечатлены в королевской резиденции Хейс-тен-Бос в Гааге.
Снимок был выбран из многочисленных кадров летней фотосессии семьи, которую они устроили в июне 2024 года.
"Благословенного Рождества и здорового и процветающего 2025 года", - написано ан праздничной карточке.
Ранее мы собрали для вас все рождественские открытки королевских семей, которые они показывали в этом году.
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