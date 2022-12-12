Выбрали особенное фото: Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку

Король Чарльз и королева Камилла стали первыми членами британской королевской семьи, кто представил свою рождественскую открытку 2022 года.

Фото было сделано 5 сентября во время Игр горцев в Бремере, в Шотландии, за три дня до смерти королевы Елизаветы II. Тогда на мероприятии вместе с королевской четой присутствовала принцесса Анна.

Пара выбрала для своей открытки особенное фото, так как это был последний раз, когда Чарльз появлялся на таком публичном мероприятии еще с титулом принца Уэльского. Уже 8 сентября его провозгласили королем Великобритании.

Чарльз был одет в зеленый клетчатый килт, а Камилла - в зеленое пальто с красной клетчатой подкладкой, берет в тон, украшенный пером, и молочно-белую блузку, а обута в высокие кожаные сапоги.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", — гласит надпись на открытке.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

В этом году члены королевской семьи впервые отметят праздники без королевы Елизаветы II. В четверг, 15 декабря, принцесса Уэльская организует рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Он будет посвящен памяти монарха.

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