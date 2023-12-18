Выбрали особенное фото: испанская королевская семья показала рождественскую открытку

Члены испанской королевской семьи выбрали особенное фото для своей рождественской открытки в этом году.
Семейство появилось на фото всем составом – Летиция, ее супруг Филипп и дочери – принцесса Леонор и инфанта София. Фото было сделано в октябре в день 18-летия принцессы Леонор.
51-летня королева Летиция в платье Carolina Herrera, которое она дебютировала годом ранее, дополненном серьгами Bulgari и кольцом Coreterno. У Ее Величества гламурный макияж с дымчатыми глазами, а волосы зачесаны назад в шиньон.
Принцесса Леонор сияет в шикарном молочно-белом костюме Sastrería Serna в сочетании с туфлями Lodi и в серьгах с бриллиантами. А ее младшая сестра София в шелковом платье Erdem с цветочным рисунком и балетках LMDI Collection. Король Филипп выглядит элегантно во фраке.
#NEW The Spanish Royal Family has released their Christmas Card for 2023!— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) December 12, 2023
It features King Felipe, Infanta Sofia, Princess Leonor and Queen Letizia before Princess Leonor’s 18th birthday events last month pic.twitter.com/mxUHSVZKuS
Ранее, напомним, мы показывали рождественские открытки принца и принцессы Уэльских и короля Чарльза и Камиллы.
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