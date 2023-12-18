Выбрали особенное фото: испанская королевская семья показала рождественскую открытку

Члены испанской королевской семьи выбрали особенное фото для своей рождественской открытки в этом году.

Семейство появилось на фото всем составом – Летиция, ее супруг Филипп и дочери – принцесса Леонор и инфанта София. Фото было сделано в октябре в день 18-летия принцессы Леонор.

51-летня королева Летиция в платье Carolina Herrera, которое она дебютировала годом ранее, дополненном серьгами Bulgari и кольцом Coreterno. У Ее Величества гламурный макияж с дымчатыми глазами, а волосы зачесаны назад в шиньон.

Принцесса Леонор сияет в шикарном молочно-белом костюме Sastrería Serna в сочетании с туфлями Lodi и в серьгах с бриллиантами. А ее младшая сестра София в шелковом платье Erdem с цветочным рисунком и балетках LMDI Collection. Король Филипп выглядит элегантно во фраке.

#NEW The Spanish Royal Family has released their Christmas Card for 2023!



It features King Felipe, Infanta Sofia, Princess Leonor and Queen Letizia before Princess Leonor’s 18th birthday events last month pic.twitter.com/mxUHSVZKuS — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) December 12, 2023

Ранее, напомним, мы показывали рождественские открытки принца и принцессы Уэльских и короля Чарльза и Камиллы.

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