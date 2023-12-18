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Выбрали особенное фото: испанская королевская семья показала рождественскую открытку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
503
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Выбрали особенное фото: испанская королевская семья показала рождественскую открытку

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Члены испанской королевской семьи выбрали особенное фото для своей рождественской открытки в этом году.

Семейство появилось на фото всем составом – Летиция, ее супруг Филипп и дочери – принцесса Леонор и инфанта София. Фото было сделано в октябре в день 18-летия принцессы Леонор.

51-летня королева Летиция в платье Carolina Herrera, которое она дебютировала годом ранее, дополненном серьгами Bulgari и кольцом Coreterno. У Ее Величества гламурный макияж с дымчатыми глазами, а волосы зачесаны назад в шиньон.

Принцесса Леонор сияет в шикарном молочно-белом костюме Sastrería Serna в сочетании с туфлями Lodi и в серьгах с бриллиантами. А ее младшая сестра София в шелковом платье Erdem с цветочным рисунком и балетках LMDI Collection. Король Филипп выглядит элегантно во фраке.

Ранее, напомним, мы показывали рождественские открытки принца и принцессы Уэльских и короля Чарльза и Камиллы.

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Дата публикации
Просмотры
503
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