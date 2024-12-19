Выбрали особенное фото: Кейт и Уильям показали свою рождественскую открытку

Принц Уильям и принцесса Кейт одни из последних поделились своей рождественской открыткой 2024 года.

Для открытки семья выбрала фото, которое сделали во время съемки видео, которое ознаменовало окончание лечения принцессы Уэльской от рака. Видео было опубликовано в сентябре.

Съемка проходила в Норфолке, видимо во время летних каникул детей Уэльских – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Семья из обнимается на фото и выглядит расслабленной и счастливой.

Рождественская открытка принца и принцессы Уэльских / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

"Желаем всем счастливого Рождества", - говорится в подписи под карточкой, опубликованной в Instagram принца и принцессы Уэльских.

Семья уже отправилась в Норфолк на зимние каникулы и планирует там провести Рождество и новогодние праздники.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

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