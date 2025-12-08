Выбрали особенное фото: король Чарльз и королева Камилла представили рождественскую открытку

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла вступают в праздничный сезон. Королевская чета представила свою ежегодную рождественскую открытку, на которой изображена фотография 77-летнего короля и 78-летней Камиллы, сделанная в честь их 20-й годовщины свадьбы в начале этого года.

На снимке, автором которого стал Крис Джексон, король и королева изображены на вилле Волконски в Риме во время их поездки в Италию в апреле 2025 года. Королева Камилла одета в белое платье-пальто от Анны Валентайн, которое она дополнила брошью в виде ландыша, а король Чарльз был одет в полосатый синий костюм.

Рождественская открытка короля Чарльза и королевы Камиллы / © Instagram британской королевской семьи

“Уже совсем скоро Рождество!

Король и Королева рады поделиться рождественской открыткой этого года с фотографией, сделанной на территории виллы Волконски в Риме во время государственного визита Их Величеств в Итальянскую Республику в апреле», — говорится в подписи под фото.

Напомним, также свою открытку уже показала княжеская чета Монако — князь Альбер II, княгиня Шарлин и двое их детей.