Выбрали особенный день для объявления: король Чарльз дал титулы детям Меган и Гарри

Представитель четы Сассекских подтвердил информацию, а также назвал Лили принцессой. А это значит, что, вероятно, король Чарльз III таки дал титул принца и принцессы своим внукам – Арчи и Лилибет. Как пишет журнал People, который первым рассказал о крестинах дочери Меган и Гарри, вскоре на официальном сайте королевской семьи появится обновленная информация о титулах.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

До настоящего времени дети пары носили просто имя и фамилию - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Но после смерти Елизаветы II и восшествия на трон короля Чарльза III его внуки Арчи и Лилибет автоматически получили право на титулы принца и принцессы. А согласно правилу, установленному королем Георгом V в 1917 году, также теперь могут претендовать на титулы Их Королевских Высочеств. И, вероятно, Его Величество согласился выдать патентные грамоты, чтобы присвоить титулы принца и принцессы его двум внукам, которые живут со своими родителями в Монтесито.

Королева Камилла, король Чарльз и принц Гарри / Фото: Associated Press

Отметим, что принц Арчи и принцесса Лилибет не получили титулов при рождении, поскольку были правнуками монарха. Сегодня, к слову, исполняется ровно полгода со дня смерти королевы Елизаветы II. И, быть может, совсем не случайно, что о титулах для ее правнуков публика узнала именно в этот день.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Читайте также: