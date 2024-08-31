Выбрали парные розовые наряды: норвежская принцесса и шаман продемонстрировали новые образы

Эти луки они надели для частной вечеринки.
В последний день лета, 31 августа, норвежская принцесса Марта Луиза выйдет замуж за Дюрека Верретта - американского самопровозглашенного шамана и духовного целителя.
Перед свадьбой пара устроила коктейльную вечеринку, для которой заказала особенные розовые парные наряды от бренда HÉST. Марта Луиза носила асиметричное платье с халтером, коорое дополнила розовыми босоножками и прической.
А вот Дюрек появился на мероприятии в костюме с пиджаком и брюками, который носил в сочетании с белой футболкой.
Кадрами пары поделилось издание HELLO! Magazine, которое также опубликовала фото пары во время танца. На невесте было белое платье на одно плечо от Tina Steffenakk Hermansen, декорированное розами.
В тот же день, но несколькими часами ранее, их запечатлели по пути на яхту, где состоялась вечеринка.
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