Выбрали парные розовые наряды: норвежская принцесса и шаман продемонстрировали новые образы

Эти луки они надели для частной вечеринки.

В последний день лета, 31 августа, норвежская принцесса Марта Луиза выйдет замуж за Дюрека Верретта - американского самопровозглашенного шамана и духовного целителя.

Перед свадьбой пара устроила коктейльную вечеринку, для которой заказала особенные розовые парные наряды от бренда HÉST. Марта Луиза носила асиметричное платье с халтером, коорое дополнила розовыми босоножками и прической.

А вот Дюрек появился на мероприятии в костюме с пиджаком и брюками, который носил в сочетании с белой футболкой.

Кадрами пары поделилось издание HELLO! Magazine, которое также опубликовала фото пары во время танца. На невесте было белое платье на одно плечо от Tina Steffenakk Hermansen, декорированное розами.

В тот же день, но несколькими часами ранее, их запечатлели по пути на яхту, где состоялась вечеринка.

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